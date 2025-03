Ranieri in conferenza: «Gasperini alla Roma? Avete tirato fuori talmente tanti nomi»

Condividi via email

Ranieri in conferenza stampa ha parlato della situazione nuovo allenatore della Roma. Una questione che potrebbe riguardare da vicino anche il Milan

Non solo il Milan è alla ricerca di un allenatore per la prossima stagione, infatti anche la Roma sta pianificando la prossima stagione partendo dalla ricerca di un nuovo mister. Claudio Ranieri, attuale tecnico giallorosso incaricato di scegliere il nuovo profilo, ha risposto così sulla questione. Alcuni nomi accostati ai capitolini sono stati accostati anche al Diavolo.

RANIERI IN CONFERENZA – «Io me l’aspettavo. Questa settimana abbiamo parlato di Gasperini, la prossima parleremo di un altro. La cosa che mi fa felice è che avete tirato fuori talmente tanti nomi che di quelli con cui ho parlato non ne avete parlato».