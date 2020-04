Ralf Rangnick: l’uomo giusto per il Milan pensato da Elliott

Il tecnico tedesco è il profilo perfetto per la proprietà che vorrebbe un manager capace di valorizzare i calciatori generando profitto

Il Milan e Ralf Rangnick sono sempre più vicini; le quotazioni del manager tedesco sono in continua ascesa anche a seguito delle informazioni in esclusiva che abbiamo raccolto.

L’ex tecnico di Schalke 04 e RB Lipsia sarebbe il profilo perfetto per la proprietà, il fondo Elliott che punta a generare profitto creando un circolo virtuoso in cui si cercano sul mercato giocatori di prospettiva per poi valorizzarli e generare profitti che, in un secondo momento, renderebbero il Milan sostenibile e in attivo da un punto di vista finanziario. Sotto questo aspetto, uno degli ultimi nomi in agenda è il giovane olandese Boadu dell’AZ Alkmaar.