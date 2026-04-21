Rakitic: «Modric è felice al Milan, continuerà lì. Sono stato vicino alla Serie A in molte circostanze»

Rakitic intervistato dal Corriere dello Sport ha parlato del futuro di Luka Modric e del suo possibile approdo in Serie A mai avvenuto

Ivan Rakitic, ex calciatore di Barcellona e Siviglia, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport. Il centrocampista, vice campione del Mondo della Croazia nel 2018, ha parlato di Luka Modric e del suo futuro al Milan, ma anche del fatto che in carriera è stato più volte vicino ad un club di Serie A.

IL FUTURO DI MODRIC – «Modric? Deciderà lui. È felice al Milan, credo che continuerà lì. Non c’è un suo erede, lui è inimitabile. Per la stessa storia del calcio mondiale».

VICINO ALLA SERIE A – «Sono stato vicino a un club di Serie A in molte circostanze, peccato non esserci riuscito. È un mio rammarico. Juve? Inter? Sì, vero. Sono stato a un passo».

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