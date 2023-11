Leao racconta: «Ecco cosa mi ha sempre consigliato mio padre. E con Ibrahimovic rapporto speciale»

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni al podcast 19F: tanti gli aneddoti svelati dal portoghese

Ospite al Podcast 19F insieme a Moise Kean, Capo Plaza e la showgirl Shaila, Rafael Leao, stella del Milan, ha dichiarato:

RAPPORTO COL PADRE – «Mio papà mi ha sempre dato consigli: mai arrendersi, stare vicino alla famiglia, credere sempre in me stesso. Lui è sempre stato vicino a me, ha lasciato il suo lavoro per cominciare a vedere le mie partite: lui lavorava in Angola per portare soldi alla mia famiglia, io ero allo Sporting e il direttore sportivo mi ha chiamato e mi ha detto che mi sarei dovuto cercare un altro club. Ho chiamato subito mio papà e gli ho detto che lo Sporting non mi voleva più e che dovevo andare via. Lui è tornato subito, senza di lui non riesco a scegliere bene. Quando è andato via ho capito quanto era importante».

IBRAHIMOVIC – «Zlatan faceva una cosa così. Quando giocavo bene, lui non mi diceva niente. Solo quando giocavo male. E si concentrava più sui dettagli, non gli interessava del dribbling: a volte mi diceva, Rafa quel controllo lì devi farlo così subito per andare in porta, con un talento così non puoi sbagliare un controllo così».

ANEDDOTO – «Ero al ristorante con i miei amici, ho finito di mangiare, stavo per uscire e ho incontrato un tifoso del Milan che mi ha visto e ha chiesto: ‘Rafa, ma ti posso dare un bacio sui piedi?’. E lo ha fatto è arrivato e io gli dicevo, no, no (ride, ndr). Era un ragazzino».

COMPAGNO CHE LO HA AIUTATO MAGGIORMENTE – «Bennacer. C’è un grande rapporto con lui, è mio fratello. Non c’è un episodio particolare: tutti i giorni».

CONSIGLIO AL SUO FUTURO FIGLIO DI FARE IL CALCIATORE – «Sì, è difficile ma è una bella vita».