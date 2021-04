Rafael Leao, buone notizie da Milanello: le ultime in vista del Parma

Rafael Leao oggi si è allenato in gruppo con la squadra, e secondo quanto riportato da Sky Sport, sarà disponibile per la trasferta contro il Parma

Rafael Leao oggi si è allenato in gruppo con la squadra, e secondo quanto riportato da Sky Sport, sarà disponibile per la trasferta contro il Parma in programma sabato prossimo al Tardini.

L’attaccante portoghese torna dunque a disposizione del tecnico Pioli che potrà contare finalmente su qualche rotazione in avanti dopo le scelte obbligate delle scorse settimane. Leao si contenderà dunque il posto di esterno sinistro con Rebic e il ritrovato Hauge, in gol nell’ultima gara contro la Sampdoria.