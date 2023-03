Radknapp: «Il Tottenham si esalterà in casa. Milan? Sembra in grande condizione». Le parole alla vigilia della sfida di Champions a Londra

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, l’ex allenatore del Tottenham Harry Radknapp ha parlato della sfida tra Tottenham e Milan, in programma domani sera. Ecco le sue parole:

LA SFIDA A LONDRA – «Ho visto l’andata. A volte fuoricasa il Tottenham ha qualche difficoltà, ma credo che l’1-0 non sia un brutto risultato e sono sicuro che ribalterà la situazione al ritorno. Avrà il vantaggio di giocare davanti al proprio pubblico, ci sarà un’altra atmosfera. E nelle grandi notti europee la squadra si esalterà»

IL MILAN – «Sembra in grandi condizioni. Ma devo ammettere che le squadre italiane non sono forti come una volta, non siamo allo stesso livello di qualche stagione fa. Milan e Inter certamente hanno grande tradizione, ma l’unica che mi dà l’impressione di essere una squadra top in questo momento è il Napoli. Quello che sta facendo è incredibile, il margine di vantaggio che ha creato sulle avversarie è spaventoso»