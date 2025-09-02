Quote scudetto Milan 2026: i bookmakers credono nella squadra di Allegri? I dettagli

Quote scudetto Milan 2026: i dati dei bookmakers non mentono. La squadra di Allegri può davvero vincere il tricolore?

L’inizio della nuova stagione di Serie A per il Milan è stato, a dir poco, rocambolesco. Dopo l’ottavo posto dell’anno precedente, i tifosi rossoneri sognavano una partenza lanciata per puntare al titolo. La realtà, però, si è rivelata subito più amara: alla prima uscita stagionale, a San Siro, la squadra di Massimiliano Allegri è incappata in una sconfitta inattesa contro la neo-promossa Cremonese, un vero e proprio incubo che ha gelato l’entusiasmo.

Nonostante la falsa partenza, la reazione non si è fatta attendere. Alla seconda giornata, il Milan ha dimostrato il suo carattere espugnando il campo del Lecce con un solido 2-0, un risultato che ha permesso di tirare un sospiro di sollievo e ritrovare la fiducia necessaria. La vittoria ha confermato il potenziale della squadra e ha placato le prime critiche, dimostrando che l’impronta di Allegri sta iniziando a dare i suoi frutti.

Il ruolo di Allegri e le nuove strategie di mercato

Il tecnico toscano, tornato alla guida del Milan dopo quasi dieci anni, sta cercando di plasmare una squadra a sua immagine e somiglianza. Nonostante l’avvio incerto, il club ha continuato a lavorare sul mercato sotto la supervisione del nuovo direttore sportivo Igli Tare, artefice di un colpo che ha fatto rumore: l’arrivo di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è un pupillo di Allegri, che lo ha già allenato con successo e lo ritiene un elemento cruciale per il nuovo assetto tattico. La sua esperienza internazionale e la sua capacità di gestire il centrocampo sono viste come la chiave per dare equilibrio e qualità alla manovra del Milan.

Le quote Scudetto 2026: il Milan tra le outsider

L’arrivo di Rabiot e la vittoria a Lecce hanno parzialmente rassicurato gli addetti ai lavori e i bookmaker, che continuano a mostrare una discreta fiducia nel progetto di Allegri. Come riportato dalla fonte da cui sono state tratte le informazioni, le quote Milan vincente Scudetto 2026 sono al momento bancate mediamente tra il 6.00 e il 9.00, collocando i rossoneri nel gruppo delle outsider, subito dietro le favorite Inter e Napoli, campione in carica.

Questo scenario riflette una percezione chiara: il Milan è un club in fase di ricostruzione, che sta lavorando per affinare la rosa e implementare le idee del suo nuovo allenatore. Il valore della squadra è indiscutibile, ma il percorso per tornare al vertice è ancora lungo e pieno di insidie. La leadership di Allegri e la visione di Tare saranno determinanti per trasformare questo gruppo di talenti in una squadra vincente in grado di competere fino alla fine per il titolo italiano. La stagione è ancora lunga, e le sorprese sono sempre dietro l’angolo.