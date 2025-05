Quote Milan Monza, i bookmakers non hanno dubbi: queste le impressioni alla vigilia della sfida

Quote Milan Monza, i bookmakers non hanno dubbi: i rossoneri di Sergio Conceicao sono favoriti per la vittoria finale

Il Milan si appresta a chiudere la stagione contro il Monza sabato 24 maggio alle 20.45 a San Siro. La partita non ha valore ai fini della classifica, poiché il Monza è già retrocesso e il Milan può ambire al massimo all’ottavo posto solo se il Bologna non dovesse vincere.

Le quote dei bookmakers danno il Milan nettamente favorito, con una vittoria offerta a 1,25. Un successo del Monza è pagato circa 10 volte la posta, mentre il pareggio può essere trovato in media a 5.00. Le quote rispecchiano lo storico delle due squadre, con il Milan che ha sempre vinto con almeno 3 gol di scarto in casa contro il Monza.

Gli operatori ritengono che la partita potrebbe essere ricca di emozioni, con l’Over 2.5 offerto a 1.30 circa e l’Under 2.5 a 3.00 circa. Inoltre, l’opzione di almeno un goal da entrambe le parti è favorita (1.70) rispetto al segno No Goal (2.00).

Il Monza sarà guidato da Alessandro Nesta, che cercherà di ottenere una vittoria di prestigio contro un’avversaria di livello per chiudere con dignità una stagione difficile. Sul fronte del Milan, Sergio Conceiçao sarà assente dalla panchina per squalifica, e potrebbe essere un’occasione per il giovane Francesco Camarda di partire titolare per la seconda volta in Serie A.