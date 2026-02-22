Connect with us

News

Quarta maglia Milan, debutto nella sfida di campionato contro il Parma! Ecco i dettagli

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

4 ore ago

on

By

seconda maglia milan 2024/25

Quarta maglia Milan, a San Siro il debutto nella sfida contro il Parma! Ecco tutti i dettagli del kit

In occasione del match di oggi a San Siro, il Milan di Massimiliano Allegri ha deciso di scendere in campo con una veste d’eccezione: il nuovo “PUMA x Slam Jam x AC Milan Fourth Kit 2025/26”. Questo progetto non è una semplice divisa da gioco, ma una fusione ricercata tra l’estetica avant-garde e l’identità ultracentenaria del club. La maglia reinterpreta i simboli storici in chiave moderna, puntando a colpire le nuove generazioni: «Un progetto che reinterpreta in chiave moderna i simboli storici del Club», mantenendo però saldo il legame con le radici profonde della società rossonera.

Quarta maglia Milan, il ritorno del Diavolo e il tributo a Herbert Kilpin

Il design della nuova maglia, disponibile nelle sofisticate colorazioni deep red e sleek silver, trae ispirazione diretta dalle parole del fondatore Herbert Kilpin, che oltre un secolo fa dichiarò: «Saremo una squadra di Diavoli». Proprio l’iconico Diavolo torna a essere l’elemento centrale del racconto visivo, sottolineando lo spirito di appartenenza che unisce la tifoseria globale. Questo kit si configura come un vero e proprio manifesto culturale, capace di far dialogare sport, moda e lifestyle, consolidando il brand Milan come icona mondiale.

Oltre all’impatto visivo, il kit rappresenta un omaggio ai tifosi, cuore pulsante del club, trasformando la sfida contro il Parma in un momento di connessione globale. Mentre la squadra cerca punti fondamentali per non perdere terreno dall’Inter di Cristian Chivu, lo fa indossando una maglia che riafferma l’orgoglio milanista in ogni dettaglio grafico. Vedere Modric e Leao con questa nuova pelle aggiunge un tocco di eleganza contemporanea alla rincorsa verso lo Scudetto, confermando che il Milan sa essere protagonista tanto nel gioco quanto nello stile internazionale.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Allegri Allegri
Ultimissime Milan6 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: le probabili formazioni della sfida contro il Parma

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO1 giorno ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×