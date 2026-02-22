Quarta maglia Milan, debutto nella sfida di campionato contro il Parma! Ecco i dettagli

Quarta maglia Milan, a San Siro il debutto nella sfida contro il Parma! Ecco tutti i dettagli del kit

In occasione del match di oggi a San Siro, il Milan di Massimiliano Allegri ha deciso di scendere in campo con una veste d’eccezione: il nuovo “PUMA x Slam Jam x AC Milan Fourth Kit 2025/26”. Questo progetto non è una semplice divisa da gioco, ma una fusione ricercata tra l’estetica avant-garde e l’identità ultracentenaria del club. La maglia reinterpreta i simboli storici in chiave moderna, puntando a colpire le nuove generazioni: «Un progetto che reinterpreta in chiave moderna i simboli storici del Club», mantenendo però saldo il legame con le radici profonde della società rossonera.

Quarta maglia Milan, il ritorno del Diavolo e il tributo a Herbert Kilpin

Il design della nuova maglia, disponibile nelle sofisticate colorazioni deep red e sleek silver, trae ispirazione diretta dalle parole del fondatore Herbert Kilpin, che oltre un secolo fa dichiarò: «Saremo una squadra di Diavoli». Proprio l’iconico Diavolo torna a essere l’elemento centrale del racconto visivo, sottolineando lo spirito di appartenenza che unisce la tifoseria globale. Questo kit si configura come un vero e proprio manifesto culturale, capace di far dialogare sport, moda e lifestyle, consolidando il brand Milan come icona mondiale.

Oltre all’impatto visivo, il kit rappresenta un omaggio ai tifosi, cuore pulsante del club, trasformando la sfida contro il Parma in un momento di connessione globale. Mentre la squadra cerca punti fondamentali per non perdere terreno dall’Inter di Cristian Chivu, lo fa indossando una maglia che riafferma l’orgoglio milanista in ogni dettaglio grafico. Vedere Modric e Leao con questa nuova pelle aggiunge un tocco di eleganza contemporanea alla rincorsa verso lo Scudetto, confermando che il Milan sa essere protagonista tanto nel gioco quanto nello stile internazionale.