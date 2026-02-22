Quarta maglia Milan, svelato il nuovo Fourth Kit con PUMA e Slam Jam. Segui le ultimissime sul club rossonero

Il Milan continua a confermarsi un’icona globale non solo sul rettangolo verde, ma anche nel mondo del lifestyle e della moda urbana. Attraverso un comunicato ufficiale diffuso dal Club, è stata annunciata la collaborazione tra i rossoneri, lo sponsor tecnico PUMA e il celebre marchio Slam Jam per il lancio del nuovo Fourth Kit. Questa quarta maglia rappresenta un audace esperimento visivo che fonde le estetiche contemporanee con la gloriosa identità storica del club meneghino.

Un Kit tra Cultura Urbana e Identità Rossonera

L’obiettivo di questa nuova collezione è reinterpretare i simboli iconici del Diavolo in una chiave di lettura moderna, capace di dialogare con le nuove generazioni. Non si tratta solo di una divisa da gioco, ma di un vero e proprio racconto che intreccia calcio, moda e cultura underground. Al centro del progetto ci sono i tifosi, considerati il motore pulsante della famiglia milanista. Il kit mira a rafforzare quel senso di appartenenza che unisce i sostenitori sparsi in ogni angolo del globo sotto un’unica bandiera.

Il Ruolo di Allegri e la Visione di Tare

Mentre la squadra si prepara a indossare questa nuova pelle, il nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri — tecnico livornese esperto, noto per la sua capacità di gestire i campioni e leggere magistralmente le fasi cruciali del campionato — lavora per trasmettere lo stesso spirito di audacia in campo. Parallelamente, il nuovo Direttore Sportivo rossonero, Igli Tare — dirigente albanese di grande carisma, famoso per la sua abilità nel costruire rose competitive e internazionali — vede in queste iniziative un modo per consolidare il prestigio del marchio Milan nel mondo. La visione di Tare punta infatti a coniugare il successo sportivo con una struttura societaria solida e moderna.

Vantaggi Esclusivi per i Membri Rossoneri Rewards

Secondo quanto riportato dalla fonte ufficiale del Club, il pre-order è già attivo sullo Store online. Per premiare la fedeltà dei sostenitori, coloro che effettueranno l’acquisto tramite il proprio account Rossoneri Rewards — il programma fedeltà gratuito del Milan — riceveranno vantaggi unici. Tra questi, uno special pack dedicato e un omaggio esclusivo, pensati per rendere l’esperienza d’acquisto ancora più distintiva e gratificante per i veri amanti del Diavolo.

Questo lancio non è solo una mossa commerciale, ma un tributo alla passione che circonda i rossoneri, pronti a sfoggiare uno stile unico sotto la guida tattica di Allegri e la direzione strategica di Tare.