Connect with us

News

Quarta maglia Milan, ecco il kit in collaborazione con Puma e Slam Jam disponibile in due versioni differenti

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

1 ora ago

on

By

seconda maglia milan 2024/25

Quarta maglia Milan, presentato il nuovo kit che unisce calcio e cultura contemporanea, dedicata alla storica visione di Herbert Kilpin

Il Milan, in collaborazione con PUMA e il brand Slam Jam, ha ufficialmente lanciato il suo Fourth Kit per la stagione 2025/26. La collezione, che ha già fatto il suo esordio a San Siro sotto gli occhi di Massimiliano Allegri durante la sfida contro il Parma, è un omaggio viscerale all’identità rossonera. Il design ruota attorno al claim “Benvenuti all’Inferno”, ispirandosi alla celebre frase del fondatore Herbert Kilpin: «Saremo una squadra di diavoli». Il kit celebra il club non solo come squadra di calcio, ma come vera e propria icona culturale internazionale, fondendo tradizione e innovazione stilistica.

Il cuore estetico della maglia è rappresentato dall’iconico diavolo, ispirato ai disegni originali di Bruno Prosdocimi, che si estende su entrambi i lati del tessuto. La collezione è disponibile in due varianti cromatiche: il classico deep red per i giocatori di movimento e lo sleek silver per il portiere, una tonalità che richiama l’estetica di Slam Jam ma che appartiene storicamente alla tradizione cromatica milanista. Ogni dettaglio è pensato per unire i tifosi in un’unica forza creativa e competitiva.

Quarta maglia Milan, tecnologia e sostenibilità: le parole dei protagonisti

Oltre all’estetica, il kit punta sulla sostenibilità. Le maglie sono realizzate con materiali riciclati tramite l’iniziativa RE:FIBRE, utilizzando scarti tessili per oltre il 95% nella versione Player. Luca Benini, fondatore di Slam Jam, ha espresso tutto il suo entusiasmo per il progetto: «Mettere la nostra visione creativa al servizio della squadra che amiamo è un traguardo che consideriamo un vero motivo di orgoglio». Anche Maikel Oettle, Chief Revenue Officer del club, ha sottolineato l’importanza del legame con il territorio: «Questo kit è un naturale punto d’incontro tra calcio, moda e cultura, radicato nella nostra storia e plasmato dallo spirito di Milano».

La maglia, già protagonista di un evento esclusivo allo Spazio Maiocchi, verrà indossata nuovamente in occasione del match contro il Torino a marzo e dalla squadra femminile contro il Como Women. Marco Mueller di PUMA ha evidenziato la cura quasi maniacale per i particolari, citando il «volto nascosto del gargoyle nella fodera interna della Limited Edition», un dettaglio pensato per conquistare i collezionisti e i tifosi più attenti. Il kit rappresenta così l’unione definitiva tra la passione degli spalti e l’eccellenza del design milanese.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Kean Kean
Ultimissime Milan1 ora ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: Si punta a un nuovo attaccante. Sul taccuino il nome di Kean ma non solo…

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO4 giorni ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×