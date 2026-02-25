Quarta maglia Milan, ecco il kit in collaborazione con Puma e Slam Jam disponibile in due versioni differenti

Quarta maglia Milan, presentato il nuovo kit che unisce calcio e cultura contemporanea, dedicata alla storica visione di Herbert Kilpin

Il Milan, in collaborazione con PUMA e il brand Slam Jam, ha ufficialmente lanciato il suo Fourth Kit per la stagione 2025/26. La collezione, che ha già fatto il suo esordio a San Siro sotto gli occhi di Massimiliano Allegri durante la sfida contro il Parma, è un omaggio viscerale all’identità rossonera. Il design ruota attorno al claim “Benvenuti all’Inferno”, ispirandosi alla celebre frase del fondatore Herbert Kilpin: «Saremo una squadra di diavoli». Il kit celebra il club non solo come squadra di calcio, ma come vera e propria icona culturale internazionale, fondendo tradizione e innovazione stilistica.

Il cuore estetico della maglia è rappresentato dall’iconico diavolo, ispirato ai disegni originali di Bruno Prosdocimi, che si estende su entrambi i lati del tessuto. La collezione è disponibile in due varianti cromatiche: il classico deep red per i giocatori di movimento e lo sleek silver per il portiere, una tonalità che richiama l’estetica di Slam Jam ma che appartiene storicamente alla tradizione cromatica milanista. Ogni dettaglio è pensato per unire i tifosi in un’unica forza creativa e competitiva.

Quarta maglia Milan, tecnologia e sostenibilità: le parole dei protagonisti

Oltre all’estetica, il kit punta sulla sostenibilità. Le maglie sono realizzate con materiali riciclati tramite l’iniziativa RE:FIBRE, utilizzando scarti tessili per oltre il 95% nella versione Player. Luca Benini, fondatore di Slam Jam, ha espresso tutto il suo entusiasmo per il progetto: «Mettere la nostra visione creativa al servizio della squadra che amiamo è un traguardo che consideriamo un vero motivo di orgoglio». Anche Maikel Oettle, Chief Revenue Officer del club, ha sottolineato l’importanza del legame con il territorio: «Questo kit è un naturale punto d’incontro tra calcio, moda e cultura, radicato nella nostra storia e plasmato dallo spirito di Milano».

La maglia, già protagonista di un evento esclusivo allo Spazio Maiocchi, verrà indossata nuovamente in occasione del match contro il Torino a marzo e dalla squadra femminile contro il Como Women. Marco Mueller di PUMA ha evidenziato la cura quasi maniacale per i particolari, citando il «volto nascosto del gargoyle nella fodera interna della Limited Edition», un dettaglio pensato per conquistare i collezionisti e i tifosi più attenti. Il kit rappresenta così l’unione definitiva tra la passione degli spalti e l’eccellenza del design milanese.