Qualificazioni Mondiali: Da Leao a Ibra, partenza in panchina

Stasera scenderenno in campo le Nazionali per la seconda parte di qualificazioni al Mondiale. I rossoneri convocati partiranno dalla panchina

Stasera scenderenno in campo le Nazionali per la seconda parte di qualificazioni al Mondiale in Qatar . I rossoneri convocati non partiranno titolari.

Brahim Diaz e Ibrahimovic, nella sfida l’uno contro l’altro (Spagna vs Svezia), Rafael Leao (Portogallo vs Serbia) e Ballo-Touré (Senegal vs Congo) sono inizialmente in panchina nelle sfide citate che li vedranno impegnati in serata.