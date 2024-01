Pulisic elogia Musah: «È fantastico vederlo giorno per giorno, mi insegna queste cose». Le parole del rossonero

Il giocatore del Milan Pulisic ha rilasciato un’intervista al The Athletic in cui ha analizzato il rapporto con il suo connazionale Musah.

PAROLE – «È un ragazzo incredibile. Mi piace giocare con lui in Nazionale. Ora è fantastico vederlo giorno per giorno. Se non capisco qualcosa, lui è lì per aiutarmi. Mi insegna un po’ di tutto. Soprattutto le cose di calcio che devo sapere».

L’INTERVISTA DI PULISIC AL THE ATHLETIC