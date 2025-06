Pulisic Milan, l’americano sarà al centro del nuovo progetto di Max Allegri: sul fronte calciomercato… Le ultimissime sui rossoneri

Il futuro di Christian Pulisic al Milan si preannuncia ancora più brillante con l’arrivo, o per meglio dire il ritorno, di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera. Le indiscrezioni sempre più insistenti, infatti, parlano di un tecnico che considera l’americano un elemento chiave del suo progetto tecnico e ne vuole la permanenza a tutti i costi.

Questa notizia rappresenta una conferma importante per Pulisic, che nella sua prima stagione in Serie A ha dimostrato tutto il suo valore, diventando uno dei protagonisti in positivo della squadra. Le sue accelerazioni, la sua capacità di saltare l’uomo e la sua visione di gioco hanno spesso fatto la differenza, rendendolo un terminale offensivo imprevedibile e prezioso. L’idea di Allegri è quella di costruire una squadra che possa sfruttare al massimo le qualità offensive del fantasista ex Chelsea, ponendolo al centro delle manovre e garantendogli un ruolo di primo piano.