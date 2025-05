Pulisic Milan, l’americano è il miglior marcatore stagionale! Numeri da urlo

Condividi via email

Pulisic Milan, l’esterno americano è il miglior marcatore stagionale dei rossoneri: i numeri dell’ex Chelsea non mentono

Christian Pulisic è stato il giocatore più importante del Milan nella stagione appena conclusasi, secondo i dati di Opta. L’americano ha infatti terminato la stagione come miglior marcatore del club con 17 gol e 10 assist, mostrando una determinazione e una continuità sorprendente.

La sua prestazione è stata fondamentale per la squadra, che ha trovato in lui un punto di riferimento importante. Pulisic ha dimostrato di essere un giocatore decisivo per il Milan, capace di incidere pesantemente sul risultato delle partite.

I numeri di Pulisic sono stati impressionanti e lo hanno reso uno dei pochi giocatori a brillare in una stagione deludente per il Milan. La sua forma e la sua determinazione saranno sicuramente un punto di partenza importante per la prossima stagione del club rossonero.