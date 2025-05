Pulisic Milan, occhio al mercato: lo statunitense piace in Europa! Le ultime

Pulisic Milan, I top club europei si muovono: il club lo blinda! Dalla Premier… Le ultime. Segui gli aggiornamenti di mercato

Importante aggiornamento fornito da Orazio Accomando, giornalista di DAZN, sul proprio profilo di X in merito al calciomercato Milan della prossima estate.

Tra i giocatori del calciomercato Milan più apprezzati in Europa c’è Pulisic. Sta bene a Milano e ha un contratto fino al 2027 con opzione per l’anno successivo ma vuole conoscere i piani del Milan per la prossima stagione. Piace soprattutto in Premier League.