Pulisic Milan, allarme dagli Stati Uniti! Pochettino preoccupa Allegri, le ultime sulle condizioni dell’esterno americano

Pulisic Milan, Pochettino, CT degli USA, lancia l’allarme: il calciatore del Milan potrebbe saltare l’amichevole con l’Ecuador per problemi fisici

La sosta per le nazionali porta con sé le prime ansie per il Milan di Massimiliano Allegri. A generare preoccupazione è la condizione fisica di Christian Pulisic, il giocatore che a settembre ha illuminato la Serie A conquistando il premio di miglior calciatore del mese. Il Diavolo teme uno stop del suo numero 11 proprio mentre la squadra affronta una fase cruciale della stagione.

Il problema è emerso nel ritiro della nazionale statunitense in vista dell’amichevole contro l’Ecuador ad Austin, Texas. L’incontro, che prevedeva un duello tutto rossonero con l’ecuadoriano Pervis Estupinan, rischia di vedere l’assenza del talento americano. A lanciare l’allarme è stata ESPN, che ha riportato l’assenza di Pulisic dalla seduta di rifinitura, un segnale che difficilmente si può ignorare.

Pochettino Conferma I Dubbi E La Cautela Massima

La notizia è stata presto confermata dal CT degli USA, Mauricio Pochettino. In conferenza stampa, il tecnico ha rivelato che la sua squadra è alle prese con una serie di problemi fisici, tra cui quello che riguarda il leader offensivo prelevato dal Chelsea.

PAROLE – «Abbiamo alcuni problemi con giocatori come Christian Pulisic, che oggi non si è allenato, e con Antonee Robinson. Dovremo valutare domani se saranno disponibili o meno. Alex Zendejas: se si tratta davvero di un problema fisico, non crediamo che Alex farà parte della partita».

Le parole di Pochettino esprimono la massima cautela. Al momento, la natura precisa del guaio fisico non è nota, ma il mancato completamento della rifinitura è un chiaro campanello d’allarme che risuona fino a Milanello. Allegri e il suo staff medico attendono con il fiato sospeso aggiornamenti sullo stato di salute del giocatore, le cui prestazioni e la cui concretezza sono diventate un elemento fondamentale negli equilibri tattici e nella corsa al vertice della Serie A.