Infortunati Milan, Allegri in ansia! Il titolarissimo si ferma? L’ultimo aggiornamento preoccupa il tecnico rossonero

Infortunati Milan, Christian Pulisic potrebbe non perdere parte all’amichevole tra Stati Uniti ed Ecuador: Allegri preoccupato

Brutte notizie giungono dal ritiro della nazionale degli Stati Uniti, in vista dell’amichevole contro l’Ecuador in programma ad Austin, Texas. La partita sulla carta avrebbe dovuto vedere il confronto tra due giocatori del Milan, l’americano Christian Pulisic e l’ecuadoriano Pervis Estupinan, ma il numero 11 rossonero è in forte dubbio.

L’allarme è scattato quando Pulisic, premiato come miglior giocatore della Serie A per il mese di settembre, ha saltato l’allenamento di rifinitura. A riportarlo è ESPN, con la successiva conferma del CT della nazionale a stelle e strisce, Mauricio Pochettino.

Le Parole Del CT Pochettino

In conferenza stampa, Pochettino ha chiarito che non si tratta di un problema isolato e che la sua squadra è alle prese con diversi acciacchi fisici. Il tecnico ha espresso incertezza sulla disponibilità della stella del Milan:

PAROLE – «Abbiamo alcuni problemi con giocatori come Christian Pulisic, che oggi non si è allenato, e con Antonee Robinson. Dovremo valutare domani se saranno disponibili o meno. Alex Zendejas: se si tratta davvero di un problema fisico, non crediamo che Alex farà parte della partita».

La cautela del CT è massima. Al momento, la natura esatta del problema fisico che ha tenuto Pulisic fuori dall’ultima seduta non è stata specificata, ma l’assenza dall’allenamento di rifinitura è un chiaro segnale di allarme per il Milan di Massimiliano Allegri. Il club attende con ansia sviluppi sul rientro del giocatore, fondamentale per gli equilibri tattici della squadra, che sta affrontando un periodo di impegni dalla difficoltà crescente.