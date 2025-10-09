Pulisic calciatore del mese di settembre: l’americano premiato dalla Lega Serie A. Segui le ultimissime sui rossoneri

Grande riconoscimento per Christian Pulisic: l’attaccante statunitense è stato nominato “EA SPORTS FC Player Of The Month” per il mese di settembre della Serie A Enilive. Il premio sottolinea l’impatto straordinario che l’ex Chelsea ha avuto nel nuovo Milan, evidenziandone non solo la qualità tecnica, ma anche l’intelligenza tattica.

Il fantasista rossonero riceverà il prestigioso trofeo nel pre-partita di Milan-Fiorentina, in programma domenica 19ottobre 2025, alle ore 20:45, nello storico stadio “Giuseppe Meazza” di Milano.

Pulisic giocatore del mese di settembre #Milan pic.twitter.com/0GRPkM4mkW — Francesco Nasato (@FraNasato) October 9, 2025

I Numeri Esemplari e il Metodo di Valutazione

Pulisic ha sbaragliato una concorrenza agguerrita, superando candidati di rilievo come Baschirotto (Cremonese), De Bruyne (Napoli), Dimarco (Inter), Krstovic (Atalanta) e Orsolini (Bologna).

I suoi numeri nel periodo considerato (giornate dalla 3a alla 5a), sono impressionanti e dimostrano una efficacia chirurgica: “Tre gol e due assist in 147 minuti”.

Il premio non è frutto di una semplice analisi statistica, ma si basa sui dati evoluti di Kama Sport e sul sistema Hawk-Eye. Questo sistema di rating valuta in modo oggettivo e qualitativo la performance, tenendo conto non solo degli eventi tecnici, ma anche dei dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla, le scelte di gioco e il contributo all’efficienza fisica della squadra.

L’Elogio di De Siervo: Duttilità per lo Scacchiere di Allegri

L’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A, Luigi De Siervo, ha elogiato il fantasista, sottolineando come la sua duttilità si sia integrata perfettamente nella visione del nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, il tecnico livornese.

“Il fantasista rossonero ha saputo imporsi da subito anche nel nuovo scacchiere tattico pensato da Allegri, confermando la sua grande duttilità e intelligenza tattica“, ha dichiarato De Siervo. L’AD ha inoltre riconosciuto la grande applicazione e il continuo desiderio di migliorarsi del capitano della nazionale statunitense, rendendolo uno dei calciatori più decisivi del campionato.

L’arrivo di Pulisic, insieme ad altri colpi di spessore come Modrić e Rabiot, è la firma del nuovo DS Igli Tare, l’esperto dirigente albanese. La sinergia tra la visione di Tare e il pragmatismo di Allegri sta trasformando il Diavolo in una corazzata pienamente focalizzata sulla vittoria.