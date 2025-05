Pulisic, escluso il giocatore del Milan: la decisione della Nazionale

Pulisic, la Nazionale statunitense ha annunciato che lascerà a casa il calciatore del Milan. La situazione in vista del Mondiale 2026

Christian Pulisic non è stato convocato dalla Nazionale statunitense per la Gold Cup. Il calciatore del Milan non sarà a disposizione per evitare di spremerlo troppo, a prendere la decisione il commissario tecnico Mauricio Pochettino.

Un’esclusione dettata dalla volontà di preservare la salute mentale del calciatore rossonero in vista del Mondiale 2026 in programma proprio negli Stati Uniti d’America.