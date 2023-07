Pulisic Milan: «Vuole esserci per il raduno del 10 luglio». Spunta un retroscena sull’esterno nel mirino dei rossoneri

Ormai non è più un mistero: Christian Pulisic ha scelto il Milan come prossima tappa della sua carriera e sta facendo di tutto per fare in modo che il suo desiderio si trasformi in realtà.

Come riportato da Sportitalia, l’americano spinge per ottenere la fumata bianca. Ci sono contatti costanti anche con il calciatore stesso, che vorrebbe esserci per il raduno del 10 luglio. E l’ultima offerta del Milan dovrebbe essere quella buona.