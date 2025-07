Pulisic Milan, trasferimento vicino in Arabia Saudita? Il calciatore ha in questo momento una volontà molto forte. Le ultimissime sui rossoneri

Christian Pulisic è finito nel mirino dell’Al-Nassr, il ricchissimo club saudita che sta facendo incetta di stelle europee. Tuttavia, la volontà dell’esterno statunitense è chiara e inequivocabile: in questo momento, Pulisic vuole restare al Milan. Una scelta forte che ribadisce il suo attaccamento ai colori rossoneri e al progetto tecnico della squadra.

L’interesse dell’Al-Nassr è concreto e, come di consueto per i club sauditi, accompagnato da un’offerta economica che si preannuncia molto vantaggiosa sia per il giocatore che per il Milan. Nonostante le lusinghe arabe, che hanno già convinto numerosi campioni a trasferirsi in Arabia Saudita, Pulisic non sembra intenzionato a lasciare l’Europa e, in particolare, Milano.

Dopo una stagione di buon livello in Serie A, in cui ha mostrato lampi del suo talento e ha contribuito in modo significativo agli obiettivi del Milan, Pulisic si sente parte integrante del gruppo e del progetto tecnico. La sua intenzione è quella di continuare a crescere e a lasciare il segno con la maglia rossonera, consapevole di avere ancora molto da dare e da dimostrare nel calcio europeo.

La sua decisione rappresenta un’ottima notizia per il Milan e per i tifosi, che vedono in Pulisic un elemento chiave per il presente e il futuro della squadra. La sua permanenza garantisce qualità, fantasia e imprevedibilità sulla fascia, elementi fondamentali per le ambizioni del Milan. La volontà del giocatore sarà determinante e, almeno per ora, sembra che l’Al-Nassr dovrà cercare altrove.