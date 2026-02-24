Pulisic e una crisi che dura da due mesi: l’attaccante non mette a segno un gol dal 28 dicembre. Ecco il dato

Il periodo che sta attraversando Christian Pulisic è senza dubbio il più complicato della sua avventura a Milano. Dopo una prima parte di campionato da protagonista assoluto, l’esterno statunitense è incappato in una serie di alti e bassi che ne hanno minato la fiducia. I recenti problemi muscolari e una condizione fisica non ottimale hanno tolto brillantezza al numero 11 di Massimiliano Allegri, che nell’ultima sfida casalinga contro il Parma è apparso l’ombra di se stesso, fallendo clamorosamente due occasioni da rete nel primo tempo.

Il digiuno sotto porta sta diventando un caso: l’ultimo gol di Pulisic risale infatti al 28 dicembre, nella vittoria per 3-0 contro il Verona. Da allora, tra lo stop fisico e gli errori sotto porta (come quelli pesanti nella trasferta di Firenze), l’americano non è più riuscito a timbrare il cartellino. Nonostante questo «momento di appannamento», i numeri complessivi restano importanti, ma la mancanza di continuità sta pesando enormemente sui risultati del Milan, rimasto a secco di gol proprio nell’ultimo turno.

Pulisic, capocannoniere in crisi: i numeri della stagione

Il paradosso del rendimento di Pulisic sta nelle statistiche generali, che lo vedono ancora come il trascinatore della squadra. Con 10 gol stagionali e 2 assist, l’ex Chelsea rimane ad oggi il miglior marcatore della rosa rossonera. Tuttavia, per uscire dalla crisi di risultati che sta allontanando il Milan dalle zone di vertice occupate dall’Inter di Cristian Chivu, Allegri ha bisogno del miglior “Captain America”.

Il tecnico livornese sta studiando nuove soluzioni tattiche per supportarlo, ma la risposta dovrà arrivare dal campo: «Un’eternità» senza esultare è troppo per un giocatore della sua qualità. La sfida per il Milan sarà recuperare la sua vena realizzativa già dalle prossime uscite, per evitare che la stagione scivoli via in modo anonimo e per blindare almeno il piazzamento nella prossima Champions League.