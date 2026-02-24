Connect with us

News

Pulisic e la crisi d’inverno: l’attaccante non segna un gol da ben due mesi. Ecco il dato

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

6 minuti ago

on

By

Pulisic

Pulisic e una crisi che dura da due mesi: l’attaccante non mette a segno un gol dal 28 dicembre. Ecco il dato

Il periodo che sta attraversando Christian Pulisic è senza dubbio il più complicato della sua avventura a Milano. Dopo una prima parte di campionato da protagonista assoluto, l’esterno statunitense è incappato in una serie di alti e bassi che ne hanno minato la fiducia. I recenti problemi muscolari e una condizione fisica non ottimale hanno tolto brillantezza al numero 11 di Massimiliano Allegri, che nell’ultima sfida casalinga contro il Parma è apparso l’ombra di se stesso, fallendo clamorosamente due occasioni da rete nel primo tempo.

Il digiuno sotto porta sta diventando un caso: l’ultimo gol di Pulisic risale infatti al 28 dicembre, nella vittoria per 3-0 contro il Verona. Da allora, tra lo stop fisico e gli errori sotto porta (come quelli pesanti nella trasferta di Firenze), l’americano non è più riuscito a timbrare il cartellino. Nonostante questo «momento di appannamento», i numeri complessivi restano importanti, ma la mancanza di continuità sta pesando enormemente sui risultati del Milan, rimasto a secco di gol proprio nell’ultimo turno.

Pulisic, capocannoniere in crisi: i numeri della stagione

Il paradosso del rendimento di Pulisic sta nelle statistiche generali, che lo vedono ancora come il trascinatore della squadra. Con 10 gol stagionali e 2 assist, l’ex Chelsea rimane ad oggi il miglior marcatore della rosa rossonera. Tuttavia, per uscire dalla crisi di risultati che sta allontanando il Milan dalle zone di vertice occupate dall’Inter di Cristian Chivu, Allegri ha bisogno del miglior “Captain America”.

Il tecnico livornese sta studiando nuove soluzioni tattiche per supportarlo, ma la risposta dovrà arrivare dal campo: «Un’eternità» senza esultare è troppo per un giocatore della sua qualità. La sfida per il Milan sarà recuperare la sua vena realizzativa già dalle prossime uscite, per evitare che la stagione scivoli via in modo anonimo e per blindare almeno il piazzamento nella prossima Champions League.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Tare Tare
Ultimissime Milan1 ora ago

Calciomercato Milan LIVE: valutazioni per il futuro di Loftus e Pulisic

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Milan in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO3 giorni ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×