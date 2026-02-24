Pulisic Milan, è tempo di valutazioni: in vista del futuro. L’idea dell’attaccante statunitense

Pulisic Milan – L’attaccante, il cui contratto scade a 30 giugno 2027, sta facendo delle riflessioni sul futuro

Il futuro di Christian Pulisic, l’esterno offensivo statunitense noto per la sua rapidità nel dribbling e la visione di gioco sopraffina, è diventato improvvisamente uno dei temi caldi in casa rossonera. Secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport, il calciatore starebbe vivendo una fase di profonda riflessione riguardo al prosieguo della sua carriera all’ombra del Duomo.

La situazione contrattuale del “Capitan America”

Attualmente, il legame tra il numero 11 e il Diavolo ha una scadenza fissata al 2027. Nonostante manchi ancora del tempo prima del termine naturale dell’accordo, la dirigenza di via Aldo Rossi avrebbe manifestato l’intenzione di blindare il proprio gioiello per evitare l’inserimento di top club internazionali.

Tuttavia, Pulisic non sembra intenzionato a forzare i tempi. L’attaccante della nazionale USA intende valutare con estrema attenzione ogni dettaglio: da un lato c’è la proposta di adeguamento del contratto con i rossoneri, dall’altro il fascino di nuove sfide in campionati che potrebbero bussare alla sua porta nella prossima finestra di mercato.

Il punto di vista di Massimiliano Allegri

In questo scenario d’incertezza, emerge una certezza tecnica incrollabile: la stima di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, allenatore pragmatico che fa dell’equilibrio tattico e della gestione dei campioni il suo marchio di fabbrica, considera l’americano un elemento imprescindibile per le sorti della squadra.

Nonostante alcuni problemi fisici che ne hanno condizionato la continuità nel recente passato, per l’allenatore toscano Pulisic resta un calciatore centrale. La sua capacità di ricoprire più ruoli sul fronte offensivo e la sua esperienza internazionale sono doti che il club meneghino non vorrebbe perdere, specialmente in vista delle prossime campagne europee.

Scenari futuri per il club rossonero

Per i vertici del Milan, trattenere un asset così importante è prioritario non solo per il valore tecnico, ma anche per il forte impatto commerciale che l’atleta garantisce sul mercato nordamericano. La palla passa ora al giocatore e al suo entourage: i prossimi mesi saranno decisivi per capire se il binomio tra Pulisic e il sodalizio milanese continuerà oltre le attuali scadenze o se si arriverà a una separazione che costringerebbe la società a cercare un erede all’altezza.