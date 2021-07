Con l’arrivo di Donnarumma, al PSG si sono accumulati ben nove portieri, di cui sei sono sul mercato. La situazione

Come sottolineato da L’Equipe, Donnarumma non solo ha aggiunto talento e carisma al reparto portieri del Paris Saint Germain. Ora, a Parigi, si contano ben nove portieri attualmente in rosa.

Esclusi ovviamente l’ex milanista, Kaylor Navas e Alexandre Letellier, che farà il terzo portieri, ci sono ben sei estremi difensori che dovranno trovarsi una squadra da qui all’inizio della stagione. Parliamo di Sergio Rico, Alphonse Areola, quelli con più mercato, Denis Franchi, Marcin Bulka, Garissone Innocent e Lucas Lavallé,