La protesta dei tifosi rossoneri contro Furlani non si ferma: superata la soglia delle 43mila firme e anche la quota degli abbonamenti

Tensione altissima a San Siro: il tifo rossonero si mobilita contro l’amministratore delegato prima del match contro l’Atalanta

La protesta dei tifosi del Milan contro Giorgio Furlani non accenna a fermarsi, assumendo contorni sempre più imponenti e preoccupanti per la stabilità societaria. La petizione online lanciata per chiederne le dimissioni immediate ha infatti raggiunto e superato proprio questa mattina la soglia delle 43mila firme. Si tratta di un dato politico e simbolico pesantissimo, specialmente se paragonato alla base dei sostenitori più fedeli: il numero dei firmatari ha infatti superato di oltre 7mila unità i circa 35mila abbonamenti sottoscritti quest’anno dal club per la stagione in corso.

Questo divario racconta alla perfezione il clima di sfiducia che circonda l’attuale amministratore delegato rossonero. Il malcontento, tuttavia, non resterà confinato al mondo digitale dei social network. La tifoseria organizzata ha infatti individuato in Furlani il principale destinatario di una dura contestazione che prenderà corpo proprio oggi. I sostenitori manifesteranno tutto il proprio dissenso nei confronti della gestione societaria sia prima che dopo il fischio d’inizio della sfida casalinga tra il Milan di Massimiliano Allegri e l’Atalanta, trasformando lo stadio in un teatro di protesta aperta.

San Siro contro la dirigenza: dissenso totale prima di Milan-Atalanta

L’atmosfera attorno alla gara odierna si preannuncia infuocata, con il popolo rossonero pronto a far sentire la propria voce contro un organigramma ritenuto non all’altezza della storia del club. La mobilitazione mira a evidenziare la frattura ormai insanabile tra la piazza e Furlani, la cui posizione appare sempre più contestata nonostante i tentativi di programmazione per il futuro. Con un numero di contestatori che supera ufficialmente quello dei tesserati annuali, la pressione sulla proprietà diventa insostenibile, rendendo la sfida con l’Atalanta un momento cruciale non solo per il campo, ma per gli equilibri della dirigenza milanista.