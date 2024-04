Probabili formazioni Sassuolo Milan: Pioli rivoluziona l’attacco. Le NOVITA’ sulle scelte del tecnico rossonero in vista del match di domani

Il Milan si prepara a tornare in campo in campionato contro il Sassuolo per la trentaduesima giornata della Serie A 2023-24, con Stefano Pioli che opterà per il turnover e una rivoluzione in attacco. Ecco le probabili formazioni del match:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Boloca, Henrique; Defrel, Thorstvedt, Lauriente’; Pinamonti. Allenatore: Davide Ballardini

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Chukwueze, Okafor, Jovic. Allenatore: Stefano Pioli