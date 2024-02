Probabili formazioni Monza Milan: Pioli cambia mezza squadra, attacco rivoluzionato

Probabili formazioni Monza-Milan: Pioli cambia mezza squadra e rivoluziona il reparto d’attacco. Le ultime

Stefano Pioli è pronto a cambiare mezzo Milan per la gara di questa sera contro il Monza rispetto alla sfida vittoriosa contro il Rennes in Europa League.

Davanti a Maignan tornerà Thiaw in coppia con Gabbia mentre sulle corsie ci saranno Florenzi a destra e Theo Hernandez a sinistra. Coppia di centrocampo formata da Adli e Bennacer, panchina per Reijnders e Musah. Infine in attacco spazio a Jovic che sarà supportato dal terzetto formato da Okafor a destra, Loftus-Cheek in mezzo e Leao a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA-MILAN

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Marì, A.Carboni; Pessina, Gagliardini; Zerbin, V.Carboni, Mota Carvalho; Djuric. Allenatore: Palladino. A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, Caldirola, Bettella, D’Ambrosio, Pedro Pereira, Kyriakopoulos, Machin, Akpa Akpro, Bondo, Maldini, Colpani, Colombo.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, T.Hernandez; Adli, Bennacer; Okafor, Loftus-Cheek, Leao; Jovic. Allenatore: Pioli. A disposizione: Sportiello, Mirante, Jimenez, Simic, Kjaer, Terracciano, Musah, Reijnders, Chukwueze, Pulisic, Giroud.