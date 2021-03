Probabili formazioni Milan-Napoli: le ultime sulle due squadre

Probabili formazioni Milan-Napoli: ecco gli ultimi aggiornamenti riguardo alle due squadre che si affronteranno questa sera a San Siro

Sono diverse le defezione di cui dovranno tenere conto Stefano Pioli e Gennaro Gattuso questa sera per Milan-Napoli. Calabria, Romagnoli, Ibrahimovic, Bennacer e Mandzukic gli indisponibili già noti tra le fila rossonere che nelle ultime ore dovranno rinunciare almeno inizialmente anche a Simon Kjaer. Per la sfida di questa sera Pioli si affiderà dunque ad una difesa totalmente rimaneggiata con Dalot, Gabbia, Tomori e Theo Hernandez davanti a Donnarumma; centrocampo a due con Kessié e Tonali a fare da schermo al terzetto di fantasisti composto da Castillejo, Calhanoglu e Krunic dietro l’unica punta Rafael Leao.

Per il Napoli assenti Manolas e Lozano, Gattuso si affida a Maksimovic in difesa mentre in avanti Politano prenderà il posto dell’esterno offensivo messicano.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Gabbia, Tomori, Theo; Tonali, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Krunic; Leao. Allenatore: Pioli.