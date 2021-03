Probabili formazioni Milan Manchester United: i possibili undici dei due club

Probabili formazioni Milan Manchester United: le scelte di Stefano Pioli e Solskjaer per la sfida di questa sera a San Siro

Il Milan che scenderà in campo questa sera contro il Manchester United sarà forzatamente rimaneggiato per via delle tante assenze nella lista dei convocati di Stefano Pioli (qui il referto medico).

4-2-3-1 classico per i rossoneri con Kalulu preferito a Dalot sulla destra di una difesa che vedrà Kjaer e Tomori centrali e Theo Hernandez a sinistra; centrocampo a due con Kessié e Meitè attualmente più pronti rispetto a Bennacer e Tonali; tridente sulla trequarti con Saelemaekers, Krunic (in ballottaggio con Brahim Diaz) e Calhanoglu alle spalle del falso nueve Samu Castillejo.

Una settimana decisamente più facile per Solskjaer che per la gara di Europa League di questa sera recupera Rashford, Pogba e Van De Beek ma partiranno tutti dalla panchina. Assenti Martial ed Edinson Cavani.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Meitè, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic; Castillejo. All. Pioli

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; James, Bruno Fernandes, Greenwood; Rashford. All. Solskjaer