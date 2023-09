Probabili formazioni Macedonia Italia: le ultime sulle scelte di Spalletti per la sfida di questa sera a Skopje

Questa sera l’Italia scenderà in campo a Skopje per la sfida di qualificazioni ai prossimi campionati europei contro la Macedonia del Nord. Di seguito le possibili scelte di Spalletti che, come noto, non ha convocato nessun giocatore del Milan.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Tonali; Politano, Immobile, Zaccagni. All. Spalletti.