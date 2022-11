Le probabili formazioni del match del Mondiale fra Belgio e Marocco. Charles De Ketelaere ancora in panchina

Il Belgio sfida il Marocco nella seconda giornata del girone C dei Mondiali in Qatar. La squadra di Martinez vuole blindare la qualificazione dopo il successo all’esordio con il Canada. Per farlo non si affiderà a Charles De Ketelaere, che va verso un’altra panchina. Vedremo se per lui ci sarà l’esordio mondiale da subentrato. Dall’altro lato occhi puntati sull’obiettivo di mercato Hachim Ziyech.

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen; Carrasco, Tielemans, Witsel, Castagne; Hazard, De Bruyne; Batshuayi.

MAROCCO (4-3-3): Bono; Mazraoui, Saiss, Aguerd, Attiat-Allah; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.