Probabile formazione Milan per il Napoli: Kessiè trequartista, Ibra...

Probabile formazione Milan per il Napoli: Kessiè schierato sulla trequarti mentre Ibra… Le ultime sulle scelte di Pioli

La probabile formazione del Milan in vista della trasferta con il Napoli. Le ultime sulle scelte di Stefano Pioli secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport.

In difesa ci sarà Kalulu al fianco di Tomori visto l’infortunio di Romagnoli. A centrocampo rientra Tonali al fianco di Bennacer, con Kessiè avanzato in trequarti a scapito di Brahim Diaz. Leao intoccabile, da lui Pioli si aspetta gol e giocate. A destra Messias in vantaggio su Saelemaekers con Giroud punta centrale. Ibrahimovic è recuperato ma partirà dalla panchina.