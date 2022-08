Il Milan domenica serà affronterà l’Atalanta per la seconda giornata di campionato. Pioli non ha ancora sciolto gli ultimi dubbi

Il Milan domenica serà affronterà l’Atalanta per la seconda giornata di campionato. Pioli non ha ancora sciolto gli ultimi dubbi

Come riportato da Tuttosport dovrebbe tornare titolare Tonali, mentre sulla trequarti conferma per Brahim Diaz con De Keteleare in panchina ma occhio alla sopresa last minute Krunic