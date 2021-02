Primavera, Giunti: «Giornata negativa. Vi dico cosa ha fatto la differenza»

Il tecnico della Primavera rossonera Federico Giunti ha commentato la pesante sconfitta riportata oggi nel derby contro l’Inter

Il sito ufficiale rossonero ha riportato le parole del tecnico della Primavera Federico Giunti dopo il derby perso 3-0 contro l’Inter:

«Da una parte ho visto una squadra poco brillante, che non reagiva alla partita, e dall’altra una che aveva più voglia di vincere. Hanno sfruttato i nostri errori. Un derby si può perdere in tante maniere: oggi è stata una giornata negativa e probabilmente non abbiamo recuperato abbastanza, sia a livello mentale che fisico, dalla precedente partita. La differenza è stata l’aggressività dei loro attaccanti rispetto ai nostri: oggi eravamo poco collegati, fino al primo gol eravamo abbastanza in equilibrio. Milos è arrivato da poco dobbiamo ancora scoprirlo, chiaramente dobbiamo lavorare sul fargli capire quello che volgiamo in fase di non possesso. Ora si prepara un’altra partita: devo rimotivare il gruppo, perché dobbiamo riscattarci e andiamo a giocare contro una squadra che sta facendo bene».