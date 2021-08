Pres. Santos: «Vi spiego i retroscena dell’affare Kaio Jorge»

Il presidente del Santos, Rueda, ha rilasciato queste dichiarazioni sul passaggio di Kaio Jorge alla Juve. Le sue parole

«Gli avevo proposto un rinnovo irrinunciabile lo scorso gennaio: avevo offerto a lui il 20% della futura cessione, il 20% agli agenti e noi come club ci saremmo tenuti il 60%: questo a fronte di un prezzo di trasferimento non minore di 15 milioni. Quando ci ha comunicato che non voleva rinnovare abbiamo cercato una soluzione. Abbiamo ricevuto una proposta del Benfica ma poi ci sono stati problemi. Quindi è arrivata la Juventus: valore fisso più bonus raggiungibili, uno dei quali scatta se i bianconeri si qualificano in Champions. In più abbiamo tenuto il 5% di una futura rivendita e la prelazione nel caso il giocatore tornasse in Brasile, anche solo in prestito».