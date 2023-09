Premio Gentleman 2023, Shevchenko a cuore aperto: «Ringrazio l’Italia, mia immagine a sostegno dell’Ucraina»

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha ringraziato l’Italia e ribadito il pieno sostegno alla sua Ucraina

A margine del Premio Gentleman 2023, Andriy Shevchenko, ex Milan, ha commentato:

«Sempre bello tornare a Milano e vedere tanti amici. Il mio paese ha subito una grande ingiustizia io sto usando la mia immagine per dare sostegno. Ringrazio l’Italia anche per la partita di ieri sera faccio complimenti ai giocatori ucraini. Anche a chi sta difendendo e combattendo per la pace per il nostro paese».