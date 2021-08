Precedenti Sampdoria Milan: il bilancio sorride ai rossoneri

Sono 126 i precedenti in Serie A tra Sampdoria e Milan: il bilancio sorride ai rossoneri. I numeri dei confronti

Sampdoria e Milan si sono affrontati finora in Serie A in 126 occasioni. Il bilancio sorride ai rossoneri, che hanno ottenuto la vittoria 65 volte. I successi blucerchiati sono 30 mentre il segno X è avvenuto in 31 incontri. 119 sono i gol realizzati dalla squadra ligure, 211 da quella lombarda.

La Sampdoria ha fatto meglio in casa, dove la percentuale di sconfitta scende dal 51,6% al 39,7% e quella di vittoria sale dal 23,8% al 30,2%: su 63 precedenti casalinghi, i blucerchiati hanno conquistato la vittoria in 19 occasioni (stesso numero di pareggi) mentre hanno perso 25 partite.