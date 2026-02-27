Precedenti Cremonese Milan, i numeri di una sfida storica allo Zini

Precedenti Cremonese Milan, le statistiche ufficiali fornite dalla Lega Serie A delineano una trasferta tradizionalmente ostica per la formazione rossonera

Il cammino della Serie A propone un incrocio statistico di grande interesse che vede il Milan impegnato nella delicata trasferta dello stadio Giovanni Zini. La sfida contro la Cremonese non rappresenta soltanto un passaggio cruciale per la classifica attuale, ma riapre il libro della storia del calcio italiano. Secondo i dati ufficiali, gli scontri diretti disputati in casa della compagine lombarda evidenziano un equilibrio sorprendente: su 10 incontri totali, si registrano 4 successi per il Diavolo, 4 pareggi e 2 vittorie per i padroni di casa, oggi guidati da Davide Nicola, tecnico piemontese esperto in imprese salvezza e noto per la sua grande carica agonistica.

Il digiuno offensivo dei rossoneri

L’aspetto più curioso che emerge dall’analisi storica riguarda l’efficacia realizzativa della squadra oggi allenata da Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, stratega del calcio pragmatico e attento a ogni dettaglio, dovrà gestire una statistica particolare: i rossoneri non segnano a Cremona da ben tre partite ufficiali. L’ultima esultanza milanista allo Zini risale infatti al settembre del 1993, quando Marco Simone, attaccante rapido e tecnicamente eccelso del grande ciclo degli anni ’90, firmò la rete dello 0-2. Da quel momento, la porta grigiorossa è rimasta stregata per ben 340 minuti di gioco.

Il duello tattico in panchina

Un ulteriore spunto di riflessione è offerto dal confronto diretto tra i due allenatori. Quello di domenica sarà l’undicesimo scontro tra Allegri e Nicola. Nei precedenti dieci incroci, l’allenatore del Milan vanta un netto vantaggio con 6 vittorie contro una sola sconfitta (3 i pareggi). Un dato che fa ben sperare i tifosi milanisti è la capacità delle squadre di Allegri di andare sempre in gol contro le formazioni di Nicola, con un bottino complessivo di 23 reti realizzate.

Questa sfida giunge in un momento di alta tensione per la lotta al vertice. Il Diavolo insegue a dieci lunghezze di distanza l’Inter, la compagine di Cristian Chivu che sta dominando il torneo. Con il derby contro i ragazzi di Chivu ormai alle porte, vincere a Cremona e sfatare il tabù dello Zini diventa un imperativo categorico per non vedere sfumare definitivamente i sogni di gloria stagionale.