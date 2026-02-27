Cremonese Milan, Allegri punta sul duo Leao-Pulisic: l’attacco rossonero a caccia di punti

Cremonese Milan, la formazione rossonera si presenta allo stadio Zini con l’obiettivo di accorciare il distacco dalla vetta della classifica

Il Milan si prepara alla delicata trasferta domenicale delle 12.30 sul campo della Cremonese, un appuntamento che mette in palio punti pesanti per la rincorsa ai vertici della Serie A. Attualmente, il club di via Aldo Rossi accusa un ritardo di dieci lunghezze dall’Inter, la squadra capolista guidata da Cristian Chivu, che sta mantenendo un ritmo altissimo in vetta al campionato. Per tentare di ridurre il gap dai nerazzurri, Massimiliano Allegri sembra intenzionato a dare continuità alle scelte offensive dell’ultimo turno.

Conferme e ballottaggi nel reparto avanzato

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’orientamento dello staff tecnico è quello di riproporre dal primo minuto la coppia composta da Christian Pulisic e Rafael Leao. Lo statunitense, trequartista dotato di grande rapidità e intelligenza tattica, e il portoghese, ala funambolica capace di strappi micidiali palla al piede, avevano già guidato l’attacco rossonero nella sfida casalinga contro il Parma.

Tuttavia, le gerarchie non sono ancora del tutto blindate. A insidiare la titolarità dei due folletti rossoneri c’è Niclas Fullkrug, il centravanti tedesco strutturato fisicamente e specialista nel gioco aereo. Il numero 9 scalpita e spera di sfruttare le ultime sedute a Milanello per convincere Allegri a concedergli una chance dall’inizio, offrendo così una soluzione più centrale e fisica contro la retroguardia dei lombardi.

La sfida tattica contro la squadra di Nicola

Dall’altra parte del campo ci sarà una Cremonese agguerrita, allenata da Davide Nicola, tecnico piemontese noto per la sua incredibile capacità di motivare il gruppo e organizzare difese arcigne nelle lotte per la salvezza. Per i rossoneri, la sfida rappresenta un bivio fondamentale: un passo falso complicherebbe ulteriormente l’inseguimento alla Beneamata, rendendo la scalata verso il tricolore un’impresa ai limiti dell’impossibile.

Il piano tattico del Milan dovrebbe puntare proprio sulla velocità di Leao e sulla qualità di inserimento di Pulisic per allargare le maglie della difesa grigiorossa. Come sottolineato dal quotidiano milanese, Il tecnico valuterà fino all’ultimo le risposte del campo, ma la sensazione è che si voglia ripartire dalle certezze già viste nell’ultima uscita. In un campionato dove i nerazzurri non sembrano intenzionati a fermarsi, ogni errore potrebbe essere fatale.