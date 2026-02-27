News
Cremonese Milan, incognita diffidati: Allegri non fa calcoli per la sfida allo Zini
Cremonese Milan, la formazione rossonera affronta la trasferta con la minaccia di quattro squalifiche pesanti in vista del derby
Il Milan si prepara a scendere in campo per la sfida di domenica pomeriggio allo stadio Zini con una situazione disciplinare che preoccupa l’ambiente. In vista della successiva stracittadina contro l’Inter, la squadra deve fare i conti con quattro elementi chiave entrati in regime di diffida. Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, un’eventuale ammonizione durante il match costringerebbe i calciatori coinvolti a saltare la partita più attesa della stagione.
Sotto la lente d’ingrandimento della giustizia sportiva ci sono Nils Athekame, terzino svizzero dinamico e propenso alla spinta offensiva, Youssouf Fofana, mediano francese di grande rottura e presenza atletica, Alexis Saelemaekers, l’esterno belga instancabile e tatticamente prezioso, e soprattutto Adrien Rabiot. Quest’ultimo, centrocampista francese con un trascorso nel Marsiglia e dotato di una fisicità imponente unita a un’ottima visione di gioco, rappresenta oggi il vero equilibratore della mediana rossonera.
Nonostante l’importanza del prossimo scontro con la Beneamata, Massimiliano Allegri — allenatore livornese tornato sulla panchina del Diavolo per garantire esperienza e solidità — sembra aver preso una posizione netta. Il tecnico toscano non ha intenzione di ricorrere al turnover strategico per preservare i suoi uomini. La parafrasi delle sue intenzioni è chiara: la vittoria contro la compagine guidata da Davide Nicola, tecnico grigiorosso noto per la sua capacità di motivare le squadre in difficoltà, è troppo importante per permettersi calcoli. Di conseguenza, il centrocampista ex Marsiglia sarà regolarmente in campo dal primo minuto, con l’obiettivo di trascinare i compagni verso i tre punti senza incappare nel fatale provvedimento dell’arbitro.