Cremonese Milan, i precedenti con l’arbitro Massa: score negativo per i rossoneri. Ecco il dato

Cremonese Milan, i precedenti con l’arbitro Massa: statistiche negative per i rossoneri. Ecco il dato

In vista del delicato lunch match di domenica 1° marzo contro la Cremonese, il Milan di Massimiliano Allegri dovrà fare i conti non solo con l’avversario che gli inflisse la prima sconfitta stagionale, ma anche con una tradizione arbitrale recente decisamente ostica. La direzione dell’incontro è stata infatti affidata a Davide Massa, fischietto esperto e internazionale, che incrocerà i rossoneri per la 26esima volta in carriera. Tuttavia, i numeri raccontano di un rapporto complicato: «Il bilancio totale non è così favorevole per i rossoneri: 7 vittorie, 6 sconfitte e ben 12 pareggi».

Cremonese Milan, cinque gare senza successi per il Diavolo

Il dato che preoccupa maggiormente l’ambiente milanista riguarda il trend delle ultime direzioni firmate dall’arbitro ligure. La squadra di Allegri sembra aver smarrito la via dei tre punti quando Massa scende in campo con loro. L’ultimo precedente risale al pareggio di gennaio contro la Fiorentina, ma il digiuno è ben più profondo: «I rossoneri non vincono con Massa alla direzione da cinque gare consecutive, 4 pareggi e 1 sconfitta». Per ritrovare un’esultanza piena bisogna tornare indietro al settembre 2023, in occasione di un successo interno contro la Lazio.

Dopo il recente scivolone contro il Parma, il Milan non può permettersi ulteriori passi falsi nella corsa al secondo posto. Allo stadio “Giovanni Zini”, contro una Cremonese storicamente ostica, servirà una prestazione di nervi e qualità per superare anche l’ostacolo statistico rappresentato dal direttore di gara. «L’ultima vittoria risale al 30 settembre 2023», un dato che Allegri spera di aggiornare domenica a mezzogiorno, cercando di invertire una rotta che dura ormai da troppo tempo per una squadra con ambizioni di vertice.