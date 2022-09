Potter: «Kante, Cucurella, Chukwuemeka e Mendy saranno indisponibili…». Le parole del tecnico dei Blues

Il Chelsea, prossimo avversario del Milan in Champions League, domani affronterà il Crystal Palace. Ecco le parole Graham Potter:

«N’Golo (Kanté, ndr) sta andando bene per quanto riguarda la sua riabilitazione. Si è allenato in campo con la squadra, ma non tutta la seduta. Cucurella è un po’ malato e anche Chukwuemeka, mentre Edou (Mendy, ndr) è un po’ più avanti, ma non ha avuto abbastanza tempo per essere coinvolto nel weekend. Forse la prossima settimana rientrerà. A parte questo sono tutti in forma».