Potter: «La decisione dell’arbitro va accettata. Avremmo fatto bene anche 11 contro 11». Le dichiarazioni del tecnico del Chelsea

Graham Potter, tecnico del Chelsea, ha parlato così in conferenza stampa della partita col Milan.

Le sue parole: «Avere in quel momento un rosso ed un rigore è una situazione importante. E’ ovvio che quell’episodio abbia condizionato il Milan in termini di ciò che voleva fare. E comunque non è stato semplice giocare qua anche contro dieci giocatori, anche se credo che avremmo fatto comunque bene anche undici contro undici. L’arbitro ha preso una decisione e possiamo solo accettarla».