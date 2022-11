Rafael Leao è stato protagonista nella vittoria del Portogallo contro l’Uruguay nella seconda gara dei mondiali. Ecco le sue pagelle

Rafael Leao è sceso in campo con il Portogallo nel secondo match dei Mondiali in Qatar contro l’Uruguay. La gara è terminata 2-0 per i lusitani, con l’attaccante del Milan che è rimasto un po’ in ombra. Ecco le sue pagelle secondo i quotidiani sportivi.

Gazzetta dello Sport – 6,5: «Pronti, via, persa. Brutta serata? Ma no, non incide come in altre sere milanesi ma il Portogallo con lui cambia ritmo e chiude la partita.»

Corriere dello Sport – 6

Tuttosport – 6: «La variabile impazzita di questo Portogallo. Un po’ solista, un po’ corpo estraneo»