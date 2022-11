Portogallo, Leao in rampa di lancio: CR7 vuole il milanista titolare

Dopo il gol all’esordio mondiale contro il Ghana, Rafael Leao vuole trovare sempre più spazio con il Portogallo in Qatar

In Portogallo tutti invocano Rafael Leao. Il milanista, come riporta la Gazzetta dello Sport, ha segnato contro il Ghana il suo primo gol in nazionale al primo pallone toccato nel match. Un vero record che testimonia il momento di forma eccezionale del classe ’99 e che potrebbe dargli un posto da titolare nel proseguio del Mondiale

Il c.t. Santos lo ha sempre visto come un’arma a gara in corso (solo 3 presenze dal 1′ su 12 gare giocate in nazionale), ma ora il rossonero reclama spazio. Con Pioli si è trasformato in un esterno spacca partite e ora vuol dimostrare il suo valore anche in campo internazionale. Sta attraversando un periodo migliore di Joao Felix e con lui in campo Bruno Fernandes e CR7 giocano decisamente meglio.