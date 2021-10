Porto Milan: la partenza dei rossoneri per il match di Champions – VIDEO

Il Milan è in partenza direzione Porto, per il math di Champions League valido per la terza giornata della competizione

Il Milan è in partenza direzione Porto, per il match di Champions League valido per la terza giornata della competizione. Obiettivo è cancellare i zero punti in classifica e il futuro nell competizione passa proprio dalla doppia sfida contro i portoghesi.

Ecco il video della partenza del pullman della squadra rossonera che lascia Milanello