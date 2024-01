Popovic Milan non è ancora fatta: cosa manca per l’ok definitivo che consentirebbe all’attaccante serbo di firmare per i rossoneri

Non è ancora chiusa la trattativa che potrebbe portare Matija Popovic a vestire la maglia del Milan nel corso del mese di gennaio. A riportarlo è l’edizione odierna di Tuttosport.

I rossoneri infatti stanno attendendo la scelta definitiva del classe 2005, che allo stato attuale delle cose non ha ancora firmato. Nel caso in cui la trattativa andasse a buon fine il Milan utilizzerebbe così l’ultimo slot per gli extracomunitari.