Pobega: «Il Milan è una squadra che non molla. Pioli…». Le parole del centrocampista rossonero in occasione di un evento sponsor

In occasione di un evento sponsor del Milan, Tommaso Pobega ha parlato del suo rapporto con la maglia rossonera. Ecco le sue parole, come riportate da alfredopedulla.com:

RITORNO IN ROSSONERO – «Venire al Milan è stata una mia ambizione venire al Milan. Ho sempre avuto la fiducia di tornare in rossonero dopo i prestiti»

MILAN – «Siamo una squadra che non molla. In Champions a San Siro serate magiche, peccato per la semifinale contro l’Inter”.

RAPPORTO CON PIOLI – «Pioli mi ha aiutato tanto su come migliorare, trovare il momento in cui lavorare sui punti deboli»