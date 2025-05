Playout Serie C, non solo Milan Futuro Spal: tutti i risultati dell’andata

Playout Serie C – Tutti i risultati delle gare di andata. In palio c’è la permanenza nella categoria. Il ritorno prossima settimana

Non solo Milan Futuro Spal, questa sera si sono giocate le sfide di andata nei playout di Serie C. I rossoneri hanno vinto per 1-0, tutto si deciderà nei match di ritorno che sono in programma sabato prossimo sempre alle 20:00. Questi tutti i risultati: